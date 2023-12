Angers-Mirouf Dj-Set

Aussi proche des arts visuels que de la musique, Mirouf a

construit son identité autour de sa passion pour

l’expérimentation mais aussi d’une recherche d’harmonie,

d’équilibre. Passionné par la technique et ses limites, il

compose par plans successifs, des paysages variés, à

l’image de son travail photographique.

A l’aise derrière les platines comme derrière ses machines, il

est passé par différents collectifs, sur Angers puis sur

Nantes. Le collectif Jurassic d’abord avec ses amis avec

lesquels il a pu s’exercer à différents formats de Live et des

DJ set sur Angers. Plus récemment sur Nantes en

rencontrant Les Chineurs de Nantes et 44 Tours Records

qui l’ont amené à jouer et organiser de nombreux

évènements dans les bars et club nantais. Il joue aussi

depuis 3 ans dans un groupe de pop electronique.

Toujours heureux de s’investir dans de nouveaux

projets, Mirouf est à l’écoute des nouvelles sonorités d’hier

comme d’aujourd’hui, de la House à la techno, en passant

par la Funk ou le Jazz.

Tracklist :

Dream Draft – Outsidenightair

Looking Outside – Nthng

Epil – HVL

Cirrus Apparition – Martinou

Voices – Dorisburg

Zawichords – Mirouf

Eglantine – Hiver

Our Nation (Scan 7 The Way Of The 7 Mix) – Subradeon

Straight Up – Blue Hour

Late Night Kyiv – Yann Cook

Ghustown – Olsvangèr

Reality Checkpoint (Maruwa Remix) – Tywi

Tussen Tijd – Eversines

https://mirouf.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/mirouf-s-d-s