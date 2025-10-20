CAMPUS LOCAL CLUB | MICRO VEGAS | RADIO CAMPUS ANGERS

Bonjour à tout le monde, Bienvenue dans le Campus Local Club l’émission du réseau Radio Campus France qui part à la découverte des djs et collectifs de nos villes.

Ce nouvelle épisode nous dépose à Angers à la découverte du collectif 112 VKRM

Avec pour cri de Ralliement un nom qui associe le numéro d’urgence et la contraction de « vacarme », l’idée est de remuer la scène angevine en pleine mutation. Le collectif a pour vocation de développer une dynamique collective et fédérer des DJ d’horizons différents, tout en donnant de la visibilité aux femmes et aux minorités de genre dans les musiques actuelles. Il s’est formé en 2023, suite à un atelier en non mixité « monte ton dj set », qui a eu lieu lors du « Elle festival » ; un festival dédié à l’égalité des genres dans les musiques actuelles organisé par la SMAC le Chabada. Il grandi grâce une mise à disposition du matériel de mix du bar Le Garage avant de se constitué en association composé d’une dizaine de personnes qui ont depuis gagné en autonomie et visibilité.

Co-fondatrice du collectif 112 VKRM, Micro Vegas mixe un son hybride plutôt nerveux, sautillant et abrasif. Ses dj set peuvent osciller entre ambiance expérimentale et cinématographique, aux croisements des musiques ambient et drone. Mais le plus souvent ses sélections se construisent entre Bass Music, Juke, Ghetto-Tech et autres rythmiques technoïde dans cette mouvance club déconstruite qui se revendiquent queer et militante comme un pont entre la création et les questions liés à l’intersectionalité des luttes. Ses mélanges sonores sont empreints d’influences très marqués par les nouvelles musiques urbaines comme le reggaeton, la baile funk ou les déclinaisons rapides de trap/jersey club entre autres. Dans ses sets, pas de ligne droite : virages et secousses souterraines sont le fil rouge sinueux d’une inviation au lacher-prise tout en surprise. Un son rugueux et musclé qui ne laisse personne de marbre. La danse comme un acte politique et surtout une bonne raison d’écouter Micro Vegas dans cette prochaine heure.

Ainda-Dj Polo/T.NO

Abape-Back Mamba/Nathan

Pelagik-Ma Sha

Wussup-Kaval/Club Nowadays

SMS_229-305 Bitter babe/Nick Leòn

Flooot Dj Plead Rework-UTILITY/T.Morimoto/Dj Plead

EL PLVYBXY, Utopia/Cuntry Club

Technology-Dusty Dan

Sweetest Dream- Lutsu

Tamarindo-10010

D.b.f.-T.NO

Flex, Merca Bae Remix-Shygirl/Club Shy (feat Bambii)

Malinga-Hey Bony/Club Nowadays

One Eye Shut-Plus One

Farts-Simo Cell

Business-Fold/cu .rve

Bailanding en la Parada del Mor – Aleroj/Linapary

La Batteria (Dj Babatr Remix)-Dj Gigola

Rgtn 3000-Amor Satyr

Yards-T.NO

https://www.instagram.com/jinnieroche/

https://www.instagram.com/112_vkrm/?next=%2F

https://soundcloud.com/112vkrm

https://soundcloud.com/microvegas25