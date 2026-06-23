Malmöer Dj-Set (Maine Stream Festival)

Bonjour à tout le monde, bienvenue dans le Campus Local Club, l’émission du réseau Radio Campus France qui part à la découverte des djs et collectifs locaux, qui inventent la fête d’aujourd’hui et de demain.
De retour à Angers pour découvrir l’univers musical des instigateurs du Maine Stream Festival
Mais le Maine Stream Festival Késako. La Maine c’est la rivière qui passe dans le centre de la ville et l’idée est de rassembler différents évènements mettant la musique électronique au cœur de la ville d’Angers. Cette seconde édition était encore ambitieuse cette année puisque l’on a pu entendre
+ de 100 h de son toutes sonorités électroniques confondues ;
+ de 20 collectifs et 50 artistes ont organisés des évènements, conférences, masterclass, dancefloor en tous genre dans une dizaine de lieux partenaires dans la ville
DJ angevin, co-organisateur du Maine Stream Festival, Malmöer puise son inspiration dans la mouvance ouverte du club culture berlinoise marquée par des aspirations très technoïdes. Loin des codes et des étiquettes, sa démarche est simple : faire de la musique une invitation au voyage et à la découverte. Depuis 6 ans, il explore la multiplicité des musiques électroniques pour transmettre une expérience sonore sincère et vibrante à travers ses sets. A l’occasion de ce mix exclusif, il a concocté une playlist pour célébrer le début de l’été porté par des sonorités pop, disco et house un rendez-vous parfait pour vous accompagné pour ce jour le plus long de l’année.
Jon Kennedy – Blue Raindrops
Prince & The New Power Generation – Money Dont Matter 2 Night
Candi Staton – When You Wake Up Tomorrow
The Cardigans – Lovefool
Tame Impala – Dracula
Channel Tres – Top Down
Depeche Mode – World In My Eyes
Mr Deep – In The Air
Kongas – Why Can’t We Live Together
Adama – Omri Smadar & Roy Shpilman
Joe Lewandowski – First Time (Shubostar Remix)
Janeret, Miroloja – Expoz
Acoustic Nerve – Computer Love
Suivre Malmoer https://soundcloud.com/malmoer16
https://www.instagram.com/malmoer.dj/
Suivre le Maine Stream Festival Lien Soundcloud : https://soundcloud.com/unted Lien Insta : https://www.instagram.com/maine.stream.festival