Malmöer Dj-Set (Maine Stream Festival)

Bonjour à tout le monde, bienvenue dans le Campus Local Club, l’émission du réseau Radio Campus France qui part à la découverte des djs et collectifs locaux, qui inventent la fête d’aujourd’hui et de demain.

De retour à Angers pour découvrir l’univers musical des instigateurs du Maine Stream Festival

Mais le Maine Stream Festival Késako. La Maine c’est la rivière qui passe dans le centre de la ville et l’idée est de rassembler différents évènements mettant la musique électronique au cœur de la ville d’Angers. Cette seconde édition était encore ambitieuse cette année puisque l’on a pu entendre

+ de 100 h de son toutes sonorités électroniques confondues ;

+ de 20 collectifs et 50 artistes ont organisés des évènements, conférences, masterclass, dancefloor en tous genre dans une dizaine de lieux partenaires dans la ville

DJ angevin, co-organisateur du Maine Stream Festival, Malmöer puise son inspiration dans la mouvance ouverte du club culture berlinoise marquée par des aspirations très technoïdes. Loin des codes et des étiquettes, sa démarche est simple : faire de la musique une invitation au voyage et à la découverte. Depuis 6 ans, il explore la multiplicité des musiques électroniques pour transmettre une expérience sonore sincère et vibrante à travers ses sets. A l’occasion de ce mix exclusif, il a concocté une playlist pour célébrer le début de l’été porté par des sonorités pop, disco et house un rendez-vous parfait pour vous accompagné pour ce jour le plus long de l’année.

Jon Kennedy – Blue Raindrops

Prince & The New Power Generation – Money Dont Matter 2 Night

Candi Staton – When You Wake Up Tomorrow

The Cardigans – Lovefool

Tame Impala – Dracula

Channel Tres – Top Down

Depeche Mode – World In My Eyes

Mr Deep – In The Air

Kongas – Why Can’t We Live Together

Adama – Omri Smadar & Roy Shpilman

Joe Lewandowski – First Time (Shubostar Remix)

Janeret, Miroloja – Expoz

Acoustic Nerve – Computer Love

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