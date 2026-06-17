Big Alice Dj Set (Maine Stream Festival)

Bonjour à tout le monde, bienvenue dans le Campus Local Club, l’émission du réseau Radio Campus France qui part à la découverte des djs et collectifs locaux, qui inventent la fête d’aujourd’hui et de demain.

Nous partons aujourd’hui en direction d’Angers à la découverte d’une des protagonistes du Maine Stream Festival dont le nom de scène est Big Alice

Le Maine Stream Festival se déroule depuis deux ans dans le courant du mois de mai. Un nouveau rendez-vous annuel porté par une poignée de bénévoles qui ouvre les portes des lieux festifs à de multiples collaborations 100% locale. Leurs objectifs : proposez gratuitement des conférences, des ateliers d’initiation au mix et à la MAO, des Opens-Airs et moultes after dans tous les lieux qui peuvent accueillir une sonorisation adaptée. L’équipe a su bien s’entourer et leur attitude bienveillante à fédérer pleins associations au delà de leur espérance. C’est bien pour ça que Radio Campus Angers leur propose une résidence de 3 mixs pour cette fin de saison du Campus Local Club.

Graphiste-illustratrice de profession, c’est elle qui est à la manœuvre de la DA et communication du susnommé Maine Stream Festival. Elle fait aussi partie du collectif féminin 112 VKRM que nous avons déjà convié sur nos ondes.

Elle est aussi une des têtes pensantes du collectif apara, un groupement de vidéastes, musicien.nes, technicien.nes, artistes ; qui prône la création par l’entraide, les rencontres et la volonté de faire ensemble.

Cette jeune dj est de plus en plus impliqué dans l’éco-système bouillonant de la scène électronique angevin depuis 2023 avec des dates au Joker’s Pubet au chabada et aux côtés d’asso comme D3, SO6 Crew ou Magic Tonic. Sa démarche entreprenante et sincère est portée par un univers solaire et haut en couleur en fait une figure montante sur laquelle on peut compter et danser

Sa sélection navigue entre house, progressive house avec des touches trance, elle propose des dj-set pensées avant tout pour le dancefloor comme en témoigne ce mix groovy et chatoyant concocté en exclusivité pour le réseau Radio Campus France. Bonne découverte et belle soirée

LIENS :

Big Alice

Lien soundcloud : https://soundcloud.com/big-alice

Lien insta : https://www.instagram.com/big.alice/

Maine Stream Festival

Lien Soundcloud : https://soundcloud.com/unted

Lien Insta : https://www.instagram.com/maine.stream.festival