Beatscape 08.07.2023

Kizzy – The Way You Talk To Me – Ten Things EP – Optate

Hecq – BKN – BKN – Mesh

Guy Gerber – Leave Me – Leave It On – Rumors

Thakzin/Ray T/Jimpster – Don’t Let Me See (Jimpster remix) – Don’t Let Me See – Foliage

The Vision/Ben Westbeech/Kon feat Andreya Triana – Hallelujah In Heaven (Groove Assassin extended edit) – Hallelujah In Heaven (Groove Assassin Edit) – Defected

Jose Uceda/Marshall – Night Shift (Kry extended remix) – Night Shift – Black Riot

UC Beatz – Sun Rayz – Knights Of Utopia – Four Framed Music

Darker – Time For Groove – After Jazz Club – Frappe

Ross Couch – Show Me – Show Me – Body Rhythm

Tenobi – The Spirit – The Spirit – Hustler Trax

Somethin’ Sanctified – Happens At Night (Bruise remix) – Happens At Night – Citizens Of Vice

ankokushinwa – House Killa (original mix) – Sundeck – NC4K

Anz – Clearly Rushing – Clearly Rushing – Hessle Audio

Humanoid – Sweet Acid Sound – Sweet Acid Sound – De:tuned

Redshape – Acid Leak – Acid Leak – Running Back

Orbital feat Clou – Oxygene (Are You Alive?) (club mix) – Oxygene (Are You Alive?) – London

G-Prod – Pulsion – Pulsion – Brique Rouge

Toumba – Rashash – Janoob – Nervous Horizon

SwankOut – Ultimate Bad Boy – Get Darker (The VIP Remixes) – Top Drawer Digital

Danny Goliger – Really Like Ta – What I Tell Ya? – Scuffed Recordings

Breaka – Like Water To A Fish – Like Water – LabelWORX

Effersay – This Sound (STFU mix) – This Sound – Studio Rockers

Si Begg – Buckfunk Beatz – Energie Electrique – Central Processing Unit

DJ Godfather – Intergalatic Funk – That Electro Shit EP – Databass

THE DEVIANTT – After The Storm – After The Storm EP – Flash Recordings

Dying/Barakat – Outline – Outline – Knotweed

Lars Huismann – Bittersweet – Sounds From The Past III – Mutual Rytm

Bours? – Bis Repetita – The Boogie – Selected

Dynamic Forces – Born – Glory Heat EP – MORD

Healing Noises – Disrupted Gravity – Black Sheep – Human Disease Network

John Ov3rblast – Every Breath Closer To My Dearest Earth – Oceans Of Hope – Spaceal Orbeats