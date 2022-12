Depuis huit ans et trois albums, The Blind Suns défend son surf-rock ensoleillé des rivages de la Maine au Texas en passant par le Japon, la Pologne et même l’Inde. Leur dernier LP en date, « Crisis Mode », est sorti au printemps 2022 et ne déroge pas à la formule gagnante de ce duo guitare-chant au succès grandissant. Parallèlement, Dorota, la chanteuse du groupe, a sorti un album solo sous le nom de DORRR, qu’elle nous présente ici également.