08-Rapanalyz-Interview et Freestyle de Dureau et GHIS

Bienvenue sur Rapanalyz, votre émission d’analyse de rap underground.

Pour cette huitième émission nous avons décider d’inviter non pas 1 mais 2 rappeurs GHIS et Dureau !!!

Marc Pierre et Sacha reçoivent sur le plateau de radiocampus angers GHIS et Dureau, deux rappeurs angevins émergents. Tout d’abord il se présenterons chacun leur tour, puis place à une interview de 20min et pour finir en beauté cette émission spéciale ils feront une session freestyle de légende.

Avant cette analyse, vous retrouverez pour commencer une chronique d’actualité revenant sur toutes les actualités du rap underground (sorties de projets, annonces de tournées etc) à ne pas manquer !

