31-Rapanalyz-Interview+Freestyle de Hidden65 et Nypo

Ce soir, on reçoit un invité spécial, Hidden65 !!!!

Ce soir émission spéciale, vous l’aurez vu sur insta, pas d’analyz puisqu’on reçoit dans nos locaux un rappeur angevin : hidden65.

On est fier et très heureux qu’il soit parmi nous pour parler de ses influences, de son parcours de ses nouvelles sorties et de plein d’autres trucs…

Surtout qu’il est pas venu tout seul, il a ramené son real Nypo !!

Au programme de ce soir, petite chronique coup de cœur de l’équipe puis on échangera avec Hidden et Nypo sur pleins pleins de sujets et on finira par quelques surprises donc restez branché.

Bisousssss