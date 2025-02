27-Rapanalyz-Analyz de la fiev de Mairo

Bienvenue sur Rapanalyz, votre émission d’analyse de rap underground.

De retour après une semaine d’absence… ce soir on revient avec un big projet. Ce soir, direction le pays des montres et de l’évasion fiscale pour Mairo.

Celui que l’on appelle L’aventurier sans son aventurière, nous a pondu un 13 titres de haut niveau, avec des prods spectaculaire réalisées par son frère jumeau hôpital : avant d’analyser cet album on commence par le classique de rapanalyz, les coups de cœur de la semaine

Félix se chargera de la présentation de Mairo puis Marc et Pierre analyserons ce 13 titres.

Mais avant cette analyse, vous retrouverez pour commencer une chronique coup de cœur revenant sur tout ce qu’ils ont aimer en matière de rap (sorties de projets, annonces de tournées etc). Puis on fera un petit débat et enfin et un quizz sur le thème de questions pour un champion…

