Bienvenue sur Rapanalyz, votre émission d’analyse de rap underground.

Ce soir, on analyz peut être l’un des projets de l’année !!

L’un des précurseurs de la scène « new wave » à l’époque, j9 s’inscrit dans cette lignée de rappeurs qui construisent une carrière solide petit à petit.

Après une release party au bataclan et un planète rap d’anthologie, il vient de nous dévoiler HARMONY, un 15 titres avec 4 feats…

Pierre se chargera de la présentation de j9ueve puis Marc et Sacha analyserons l’entièreté de l’album .

Mais avant cette analyse, vous retrouverez pour commencer une chronique coup de cœur revenant les sorties de la semaine (sorties de projets, annonces de tournées etc). Puis on fera un petit débat et enfin et un quizz en bînome…

N’hésitez pas à nous follow sur insta et tiktok : rapanalyz/rap.analyz vous y retrouverez là bas toutes les infos sur les prochaines émissions et bien plus !