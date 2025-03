Ce soir, direction le nord de la France. Dans une ville proche de Lille et de la frontière belge : Tourcoing.

Tourcoing c’est connu pour euhhhhhhhhhhhh pas grand chose enfait. Mais notre rappeur de ce soir vient de là bas donc j’étais obligé d’en parler.

Participant de la saison 1 de nouvelle école, il avait été éliminé très tôt, mais à force de bosser il a su rebondir et se faire un nom au fil du temps Cette année on a pu le voir sur l’album de léo svr, sur l’album de edge et dans high et fines herbes

J’ai nommé BEN PLG !!! et dans cette émission on analyse son dernier projet : “paraît que les miracles n’existent pas” et je pense pas me tromper en disant que dans le studio certains se sont pris une belle claque.

Mais avant ça petite chronique coup de cœur, et puis on finir par deux petits quizz avec un Sacha en grande forme…