25-Rapanalyz-Analyz de TAMARA de Ino Casablanca

Bienvenue sur Rapanalyz, votre émission d’analyse de rap underground.

On se retrouve pour parler d’un vent de fraîcheur qui débarque tout droit du Maroc et qui nous sort un peu de la monotonie de ces derniers temps. J’ai nommé INO CASABLANCA et son nouveau projet TAMARA !!

Puis on fera un petit débat et enfin et un quizz inédit par équipes…

Félix se charge de la présentation de Ino puis Marc et Sacha analyserons ce projet aux sonorités diversifiées et inhabituelles.

Mais avant cette analyse, vous retrouverez pour commencer une chronique coup de cœur revenant sur tout ce qu’ils ont aimer en matière de rap (sorties de projets, annonces de tournées etc)

