07-Rapanalyz-Focus sur REGARDE de Henri Bleu

Bienvenue sur Rapanalyz, votre émission d’analyse de rap underground.

Pour cette septième émission nous avons décider d’analyser REGARDE de Henri Bleu.

Lois vous évoquera l’histoire de Henri Bleu dans le milieu du rap, puis Marc analysera les 5 premiers sons de l’album puis Pierre nous parlera des 4 derniers sons. Nous on a kiffer l’album et l’analyser donc on espère que vous aussi !!!

Avant cette analyse, vous retrouverez pour commencer une chronique d’actualité revenant sur toutes les actualités du rap underground (sorties de projets, annonces de tournées etc) à ne pas manquer !

Nous vous ferons ensuite écouter 8 sons que nous apprécions et que nous souhaiterions vous partager !