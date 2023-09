PYZ S02E01 Le journal de Bridget Jones

Après une pause estivale revigorante, l’équipe de PYZ, quelque peu remaniée, est ravie de vous retrouver cette année pour parler de toujours plus de culture, et toujours plus de biais.

L’objectif est le même, vous partager nos coups de cœurs livresques, bds, filmiques, sériels, podcastaux, musicaux et autres et vous donner envie de plonger avec nous dans cette culture populaire.

La formule en revanche varie quelque peu. Non plus de thématique comme point de départ à nos déambulations et divagations culturelles, mais un objet précis, film, livre, musique, pièce de théâtre, que nous allons détricoter au cours de discussions toujours riches en références diverses et variées. Autre nouveauté, nous sommes rejoints cette année dans cette aventure radiophonique par des chroniqueurs, chroniqueuses qui nous et vous feront découvrir leurs inspirations du moment.

Pour cette première, nous allons nous replonger dans l’époque bénie des 33 10, de MSN, de la tektonik, des t-shirts à strass et autres errements civilisationnels. Retour donc au début des années 2000 avec un film qui, à l’époque soufflait un vent de fraicheur : Le journal de Bridget Jones (Sharon Maguire, 2001). Il va nous falloir recontextualiser cette romcom, l’analyser, prendre du recul par rapport à son contenu et voir l’influence qu’elle a pu avoir depuis maintenant 20 ans. Pyz est bel et bien de retour !

