Au début du mois, le travail a été une nouvelle fois célébré, mais les douces fragrances de muguet ont été remplacées cette année par les odeurs acres de lacrymogène. Les marches du 1er mai ont été le baroud d’honneur de centaines de milliers de manifestants criant et hurlant leur colère contre la réforme de la retraite. Sans s’attarder sur ce sujet, il n’en demeure pas moins que le travail reste à l’heure actuelle un sujet qui divise et déchire. Certain.e.s y voient un vecteur d’émancipation et de liberté (si, si), tandis que d’autres le ressentent comme oppresseur et source d’aliénation physique et mentale.

Hors de question pour PYZ de rester oisif sur cette question. Nous allons détricoter le concept du travail au prisme d’une multitude de films, séries, romans, jeux vidéos et autres objets culturels penchés avec ce mois-ci, un invité récidiviste, à savoir Baptiste qui avait déjà sévi sur l’étrangeté.

Au menu donc de cette émission: le travail est-il nécessairement aliénant (spoiler: non), ou ne peut-il pas également être affranchisseur (spoiler: oui)? Et peut-être faut-il justement repenser notre relation au travail, de même qu’à l’oisiveté qui n’est pas mère de tous les vices, n’en déplaise à certain.e.s.

Dans un second temps, nous questionnerons également la place qu’occupe le travail dans nos vie respectives? Nous définit-il, ou n’est-il qu’un plus, qu’un à côté? De nombreuses discussions donc, mais les réponses vous appartiennent tant que nous vous avons donné envie prendre du temps de travail pour lire, écouter et jouer.

