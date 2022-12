Jamais deux sans trois ! PYZ, votre émission qui n’a de cesse d’aborder la culture de biais, est de retour. Après avoir dit au revoir avec nostalgie à l’été, et après s’être engouffré dans les méandres de l’étrange, aujourd’hui nous n’allons pas vous proposer de nous suivre, mais au contraire de rester chez vous. Avec le temps qui se refroidit et l’hiver qui se rapproche, quoi de mieux que d’aborder une thématique aussi casanière que celle du “chez soi”. Depuis le chez soi oppressant, entre huis clos et renfermement, jusqu’au chez soi protecteur comme un cocon, entre quête du foyer et procrastination positive, tout est bon pour rester au chaud, bien à l’intérieur.

Pendant 53 minutes, nous évoquons avec notre invité Xavier tous ces films, ces jeux-vidéos, ces romans, ces séries, ces musiques et autres objets culturels qui traitent de cette thématique. A travers nos discussions, chroniques et coups de cœur, nous abordons notre rapport si particulière au chez soi, ou les sentiments complexes qu’il provoque, avec pour seule ambition de vous donner envie de livre et regarder ces œuvres.

Références:

Romans:

La Gloire de mon Père, Marcel Pagnol, 1957

Le Château de ma Mère, Marcel Pagnol, 1957

Harry Potter à l’école des sorciers, J. K; Rowling, 1997

Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 1943

Les hauts de Hurlevent, Emily Brontë, 1847

Au-dessous du volcan, Malcolm Lowry, 1947

Longs-métrages:

La Plateforme, Galder Gaztelu-Urrutia, 2019

Saw, James Wan, 2004

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, Philippe de Chauveron, 2014

The Father, Florian Zeller, 2021

Avatar, James Cameron, 2009

Bienvenue chez les Ch’tis, Dany Boon, 2008

Perdrix, Erwan Le Duc, 2019

4H44 Dernier jour sur Terre, Abel Ferrara, 2011

Alexandre le bienheureux, Yves, 1968

Room, Lenny Abrahamson, 2015

Mustang, Deniz Gamze Ergüven, 2015

Juste la fin du monde, Xavier Dolan, 2016

Don’t Look Up, Adam McKay, 2021

American Beauty, Sam Mendes, 1999

Les noces rebelles, Sam Mendes, 2008

Away We Go, Sam Mendes, 2009

Captain Fantastic, Matt Ross, 2016

La famille Tenenbaum, Wes Anderson, 2001

La vie aquatique, Wes Anderson, 2004

Théâtre:

Juste la fin du monde, Jean-Luc Lagarce, 1990

Essais:

Chez Soi une odyssée de l’espace domestique, Mona Chollet, 2015

Une chambre à soi, Virginia Woolf, 1929

La mort de la phalène, Virginia Woolf, 1942

La poétique de l’espace, Gaston Bachelard, 1957

Podcasts:

The Habitat, 2018

Voyage au Gouinistan, Christine Gonzalez; Aurélie Cuttat, 2022

Séries:

Mercredi, Tim Burton, (2022-)

Twin Peaks, David Lynch (1991-2018)

Madame est servie, Martin Cohan Blake Hunter (1984-1992)

Friends, Marta Kauffman; David Crane (1994-2014)

This Way Up, Aisling Bea (2019-)

Musique:

La Terre est Ronde, Orelsan, in Le Chant des Sirènes, 2011

Tranquility Base Hotel and Casino, Artic Monkeys, 2018

Magic Touch, Jack Name, 2020

De la part de PYZ (Pierre, Yvelin et Zoé)