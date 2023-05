Après un mois en jachère, pour cause d’un début de printemps pour le moins chargé, toute l’équipe de PYZ est plus qu’heureuse de vous retrouver. Au programme de cette émission, des discussions endiablées, une chronique feel good pour devenir de meilleurs êtres humains, ainsi que la mise en avant d’une artiste. Sans oublier bien entendu nos coups de cœur.

Toutes ces prises de paroles seront articulées autour d’une thématique qui a été l’objet de nombreux événements culturels et scientifiques à l’Université d’Angers le mois dernier, à savoir, l’écoféminisme. Difficile d’aborder dans un globalité un thème aussi vaste qu’intéressant. Barbara Epstein nous disait à ce sujet : “pour les écoféministes, le patriarcat, la domination des femmes par les hommes, est lié à la tentative de dominer la nature. Pour justifier leur exploitation, femmes et nature ont été réduites à des objets, placés dans la catégorie “Autre” ; on a nié la connexion de l’humain avec le monde naturel, ainsi que le féminisme dans la nature de l’homme. Les écoféministes considèrent que le pillage de l’environnement, la violence et le militarisme sont enracinés dans une culture de la domination.” Pendant cette cinquantaine de minutes, nous allons essayer de vous emmener avec nous creuser un peu plus profondément les objets culturels que nous connaissons autour de ce sujet, mais toujours de biais !

Références:

Romans:

Hellsega, de Sandrine Teixido (2021)

L’arbre monde, de Richard Powers (2018)

Dans la forêt, de Jean Hegland (1996)

Circé, de Madeleine Miller (2019)

La lettre écarlate, de Nathaniel Hawthorne (1850)

Festival Après la pluie, de Solène Ducretot et Alice Géant (2020)

Bandes-dessinées:

Déracinée, de Tiffanie Vande Ghinste (2021)

ReSisters, de Jeanne Burgart Goutal et Aurore Chapon (2021)

Il est où le patron, de Maud Bénézit (2021).

Longs-métrages:

Mad Max Fury Road, de George Miller (2015)

Princesse Mononoke, de Hayao Miyazaki (1997)

Nausicaä de la vallée du vent, de Hayao Miyazaki (1984)

Ponyo sur la falaise, de Hayao Miyazaki (2008)

Empire of Light, de Sam Mendes (2022)

Woman at War, de Benedikt Erlingsson (2018)

Ni les femmes, ni la terre, de Marine Allard, Lucie Assemat et Coline Dhaussy (2016)

Suzume, de Makoto Shinkai (2023)

Alien, le huitième passager, de Ridley Scott (1979)

Aliens, le retour, de James Cameron (1986)

Kirikou et la sorcière, de Michel Ocelot (1998)

Séries:

Love, Death and Robots, de David Fincher et Tim Miller (2019)

