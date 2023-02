De retour après une courte hibernation consentie, PYZ aborde une nouvelle thématique pour commencer l’année. Ce mois de janvier sera celui du « double-Je », en référence à la programmation du festival Premiers Plans qui vient de s’achever. Vaste programme qui vous attend tant ce thème est au cœur d’innombrables œuvres artistiques diverses et variées.

Afin de ne pas vous semer dans ce labyrinthe identitaire, le « double-Je » sera initialement compris comme un jeu de duplicité avant de s’attarder sur l’aspect libérateur de ce double qui sommeille en nous. Que ce soit au cinéma, en littérature, en musique et en bandes-dessinées, une double identité est souvent synonyme de duplicité, de tromperie pour les personnages secondaires, mais aussi pour le/la spectateur/rice. Que ce soit l’identité secrète de Keyser Söze dans Usual Suspect (Bryan Singer, 1995) ou la dualité chez Walter White, nous prenons un malin plaisir à nous laisser entraîner dans cette perte identitaire. Et cette duplicité peut même sortir du cadre puisque pour Man on the Moon (Milos Forman, 1999), Jim Carrey ne parvenait plus à faire la distinction entre le tournage et la réalité, ne parvenant pas à s’extirper de son rôle, au grand dam des membres de l’équipe de tournage…

De l’autre côté du prisme, le double peut être libérateur dans la mesure où il permet l’expression (pour le meilleur et le pire) d’une identité dormante qui ne demande qu’à se réveiller. Cette émancipation peut prendre des formes diverses, que ce soit une timidité maladive qui est surpassée ou encore une libération genrée liée aux codes sociétaux. Quoiqu’il en soit, et même plus que jamais, PYZ s’attelle à explorer les confins de cette dualité.

Références:

