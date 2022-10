Pour cette première, PYZ, l’émission qui aborde la culture de biais, se penche sur la fin de l’été, cette période de transitions entre deux saisons. Septembre est le temps des bouleversements. La parenthèse estivale se termine et le rythme de vie ralenti touche à sa fin. La rentrée symbolise le retour à un rythme plus soutenu voire effréné. Cette transition marque souvent le passage d’un âge à l’autre: rentrée à l’école, à l’université, dans le milieu du travail; tous ces changements nous transforment en profondeur.

Pendant 52 minutes, nous évoquons avec notre invitée Marie tous ces romans, ces films, ces BDs, ces chansons et autres objets culturels qui traitent de cette thématique. A travers nos discussions, chroniques et coups de cœur, nous abordons l’ambiance si particulière de cette intersaison, ou les sentiments complexes qu’elle provoque, avec pour seule ambition de vous donner envie de livre et regarder ces œuvres.

Erratum: Joachim Trier est un réalisateur Norvégien et non pas Danois, comme le titre Oslo, 31 août, le laisse entendre. Mea culpa.

Références:

Romans:

Nous avons rendez-vous, Marie Dorléans (2018)

Le soleil des Scorta, Laurent Gaudé (2004)

C’est bien, Philippe Delerm (1991)

Tom Sawyer, Mark Twain (1876)

Quatre filles et un jean, Ann Brashares (2001-2012)

L’été où je suis devenue jolie, Jenny Han (2009)

Bandes dessinées:

Le dernier des étés, Alfonso Casas (2019)

Le jardin de minuit, Edith (2015)

Le parfum des grandes vacances, Thibault Prugne (2019)

La baleine bibliothèque, Zidrou; Judith Vanistendael (2021)

Suzette ou le grand amour, Fabien Toulmé (2021)

Littérature jeunesse:

Esther Andersen, Timothée de Fombelle (album de jeunesse, 2021)

Mon amie la licorne, Briony May Smith; Catherine Gibert (2021)

J’ai laissé mon âme au vent, Roxane Marie Galliez; Eric Puybaret (2013)

Chair de poule, R.L. Stine (1992-1997)

Longs-métrages:

Kiki la petite sorcière, Hayao Miyazaki (1989)

Le petit prince, Mark Osborne (2015)

Little Miss Sunshine, Valerie Faris; Jonathan Dayton (2006)

Les petits mouchoirs, Guillaume Canet (2010)

Tomboy, Céline Sciamma (2011)

Two Days in Paris, Julie Delpy (2007)

Le Skylab, Julie Delpy (2011)

Everything, Everywhere, All At Once, Dan Kwan; Daniel Scheinert (2022)

Booksmart, Olivia Wilde (2019)

Dirty Dancing, Emile Ardolino (1987)

In the Heights, Lin Manuel Miranda (comédie musicale, 2021)

La belle saison, Catherine Corsini (2015)

Everybody Wants Some!!, Richard Linklater (2016)

Génération rebelle, Richard Linklater (1992)

Boyhood, Richard Linklater (2012)

Oslo 31 août, Joachim Trier (2011)

Séries:

Outer Banks, Josh Pate (2020-)

Jeux vidéos:

Road 96

De la part de PYZ (Pierre, Yvelin et Zoé)