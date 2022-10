De retour sur les ondes, PYZ, l’émission qui vous offre un regard sur la culture de biais, se penche sur l’étrangeté, comme source de malaise, mais aussi comprise comme ce qui est différent. Le bizarre, le malaise, le gênant ne seraient pas tant quelques choses à fuir qu’à explorer comme possibilités, des sources concrètes de créativité, aussi bien pour penser un monde à advenir, que les décalages actuels et vécus au quotidien.

Pendant 57 minutes, nous évoquons avec notre invité Baptiste tous ces films, ces jeux-vidéos, ces romans, ces séries et autres objets culturels qui traitent de cette thématique. A travers nos discussions, chroniques et coups de cœur, nous abordons l’ambiance si particulière de cette intersaison, ou les sentiments complexes qu’elle provoque, avec pour seule ambition de vous donner envie de livre et regarder ces œuvres.

Références:

Romans:

Frankenstein, Mary Shelley (1818)

Littérature jeunesse:

Roman Graphique:

Moi ce que j’aime c’est les monstres, Emil Ferris (2017)

Longs-métrages:

Everything, Everywhere, All At Once, Dan Kwan; Daniel Scheinert (2022)

Wallace & Gromit: le Mystère du Lapin-Garou, Nick Park; Steve Box (2005)

How to Talk to Girls at Parties, John Cameron Mitchell (2017)

Batman, Tim Burton (1989)

Batman Returns, Tim Burton (1992)

Edward aux mains d’argent, Tim Burton (1990)

Sleepy Hollow, Tim Burton (1999)

La Ligne Verte, Frank Darabont (1999)

Princesse Mononoke, Hayao Miyazaki (1997)

Le voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki (2001)

Dogville, Lars Von Trier (2003)

L’antre de la folie, John Carpenter (1994)

Une nuit en enfer, Robert Rodriguez (1996)

Get Out, Jordan Peele (2017)

Us, Jordan Peele (2019)

Séries:

Le département, Benjamin Busnel (Websérie YouTube, Inernet, 2016)

Jeux vidéos:

Limbo, studio Playdead (2010)

Inside, studio Playdead (2016)

Ori and the Blind Forest, Moon Studios (2015)

Ori and the Will of the Wisp, Moon Studios (2020)

Autres:

Base de données de la fondation S.C.P. (Sécuriser, contenir, protéger)

De la part de PYZ (Pierre, Yvelin et Zoé)