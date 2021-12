Zenzile, Rive d’Arts et Moulin à paroles

Dans la première partie de cette émission c’estqui a discuté avecet, respectivementetauà la Roseraie.

C’est ensuite Sofia qui s’est entretenue avec Claire Berthe, directrice du tourisme et du patrimoine de la Ville des Ponts-de-Cé. Elle nous a parlé de Rive d’Arts, un espace polyvalent avec un pôle hôtellerie et restauration, et un pôle création qui s’apprête à rouvrir ses portes après travaux, ce samedi 4 décembre.