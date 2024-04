Une douche tous les 15 jours à l’EHPAD Saint Nicolas

« Il y a de nombreuses façons d’être propre, correspondant à des habitudes de vie. Il y a des douches au minimum tous les 15 jours et des toilettes tous les jours pour chaque résident. » Voilà les propos tenus par le Docteur Marine Asfar, médecin cheffe à l’EHPAD Saint Nicolas, rattaché au CHU d’Angers. Le personnel est en grève pour dénoncer un sous-effectif permanent… On en parle avec Force Ouvrière 49 dans un instant

Le Angers Comedy Club fait son festival ! Du 17 au 21 avril, retrouvez toute la team du Angers Comedy Club et leurs invités pour cinq soirs de spectacles et de shows. On vous présente cette première édition avec Nolwenn Laudvar et Nathan Hamidou !

Mais tout de suite, on commence par la chronique européenne de Camille : encore une histoire de corruption au parlement européen ! Ajustez votre gilet de sauvetage, le sous marin mets les voiles !