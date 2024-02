Un documentaire original sur une île survivaliste dans un jeu vidéo

Le mercredi, on retrouve les chroniques ciné avec Isabelle qui nous parle du festival Télérama. Mais, elle n’est pas seule en studio ce soir, on découvre avec Alice, La Ferme des Bertrand.

La catégorie « Diagonales » du festival Premiers Plans propose des scénarios, des idées, des manières de filmer originales… Le Sous-Marin a rencontré les réalisateurs du documentaire Knit’s Island. Ils se sont aventurés sur une île survivaliste, dans un jeu vidéo et on les écoute juste après les chroniques.

Pour terminer cette émission, on discute avec Stéphane Martin, programmateur du Chabada et Marina Daviaud, chargée de communication. Salle comble, difficultés financières et déménagement, ce sont les sujets de notre discussion en fin de Soum’.