Un atelier dédié à la BD

Le Sous-Marin vient de lancer ses deux séries d’interviews sur l’alimentation et les métiers. On les retrouve, en direct, chaque jeudi dans l’émission. Par exemple, on sera cette semaine avec les Frites Bonnel. En attendant, on redécouvre le métier d’auteur de BD avec l’atelier Kawa.

La chute du niveau scolaire. Le désormais ex-ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé une réforme du système éducatif, avec notamment, l’obligation du brevet pour passer au lycée et la réintroduction des classes de niveaux au collège. On en discute avec Katia Beudin, professeure de français et Eric Boyer, pour le Snes 49.

Nos chroniqueurs sportifs du lundi ne manquent pas à l’appel sur Radio Campus Angers. Alex nous explique comment bien se préparer à l’effort physique, en ces temps hivernaux. Mais avant, le récap’ des actualités sportives du week-end en cinq minutes, avec Simon…