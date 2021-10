Tatouage de reconstruction, Nerlov et solidarité footballistique

En cette fin de mois d’Octobre Rose, Enora a pu échanger avec Eloïse Bosdedore de Douces Métamorphoses, tatoueuse spécialisée dans le recouvrement de cicatrices post-mastectomie.

Nous avons également reçu Nerlov, qui est venu nous parler de son nouvel EP intitulé Prophéties et sorti il y a quelques semaines.

Sofia est quand à elle allée à la rencontre du réalisateur Iyad Alasttal, lors de la projection de son documentaire Gaza, balle au pied, qui retrace les rencontres amicales de solidarité entre l’équipe de footballeurs amputés de Gaza et l’Equipe Française de Football pour Amputés.

Enfin, on vous propose un nouvel épisode de Penser local, un enjeu de société, réalisé et diffusé par les radios de la FRAP, et c’est aujourd’hui Valérie Le Crom de Jade FM qui nous parle de production de sel.