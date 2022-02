Sous-Marin féministe #1 : histoire et éveil aux féminismes

Le Sous-Marin est de retour après quelques jours de pause, et avec un format spécial : ce mercredi 23 février, c’était le premier des Sous-Marins féministes, que l’on va organiser une fois par mois !

Pour cette première, nous avons discuté de l’histoire des féminismes, de la place du féminisme au sein du mouvement LGBTQIA+, mais aussi des premières réflexions féministes de nous deux invité.es.

Sophie, Enora et Sofia se sont entretenues avec Christine Bard, professeure en histoire contemporaine à l’Université d’Angers, chercheuse spécialisée en histoire des femmes, du féminisme et de l’antiféminisme, et membre de l’Institut universitaire de France, et avec Valentin, également chercheur à l’UA et membre du collectif Lucioles, engagé pour les droits de la communauté étudiante LGBTQIA+.

Enora nous a présenté sa chronique sur le droit à l’avortement en Amérique Latine, et en fin d’émission nous avons diffusé le reportage de Sofia réalisé au festival Longueur d’Ondes à Brest, sur les récits intimes à la radio et dans les podcasts.