Nous avons discuté avec Maëlys Daburon, Carla Lefèvre et Manon Virsolvy, étudiantes à l’‘ESTHUA en master Direction de projets ou établissements culturels, spécialité événementiel culturel. Elles viennent parler de leur expérience en tant qu’étudiantes et jeunes professionnels de la culture. En octobre dernier, elles ont organisé à Saumur l‘événement culturel et artistique Les Temps d’Art : une déambulation dans la ville à la rencontre de différents intervenants et intervenantes.