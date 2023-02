Radio Campus Toulouse sur le 103 fm !

Au programme ce soir, c’est la folie des chroniques ! On a vu les choses en grand aujourd’hui. Quentin, notre stagiaire de 3è de cette semaine a la chance de pouvoir faire sa chronique à l’antenne, comme tous nos stagiaires ! Il nous parle des défaites du Sco d’Angers. On écoutera aussi la chronique de Lise, ancienne stagiaire qui a souhaité parler du crop top, ce fameux haut court qui avait fait débat dans les lycées à la rentrée 2020. On accueillera également Loïc, comme tous les jeudis bien sûr et Hermann fait son grand retour sur les ondes du 103 fm ce soir. On a hâte !

En exclu sur Radio Campus Angers ce soir, vous pourrez écouter Univox, une émission faite par nos collègues de Toulouse. Cécile Cabarrou a discuté avec Charlotte Dewarumez et Maxime Miquel, de La Bulle, l’association alpha des étudiants et étudiantes autistes en France.

Restez avec nous, le Sous-Marin traverse l’océan pendant 1h ce soir !