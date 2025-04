Myosotis, fin de saison à la Parenthèse !

C’est la fin de saison à la Parenthèse ! Le lieu culturel étudiant à Belle Beille cogéré entre l’université d’Angers et le CROUS accueil un dernier évènement ce 29 avril. Myosotis , c’est un festival étudiant avec des jeunes artistes, 2 groupes, 2 DJ, une ambiance végétale, 18h30-00h ! On en parle avec Pierre et Axel !