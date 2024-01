Loi immigration et Mal Logement, on en parle

Quotas migratoires, établissement d’un délit de séjour irrégulier, changement des conditions pour bénéficier des prestations sociales, suppression de l’aide médicale remboursée… C’est de la loi immigration que nous allons parler ce soir… on recoit Doreen d’Asile et Partage pour nous en parler

Ca ne vous aura pas échappé, une vague de froid a parcouru la France ces dernières semaines. Et si la majorité d’entre nous à la chance d’avoir un toit et un peu de chauffage ce n’est pas le cas de tous. On reçoit Djamel du Droit au logement DAL 49 et Semram.

Côté chronique ce soir, Le Festival Premier Plan débute dimanche, Isabelle nous présente ses recommandations sur la programmation.