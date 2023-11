Le rap angevin à l’honneur avec 49 Degrés

Ce soir, à minuit, sort sur toutes les plateformes de streaming, la mixtape de 49 Degrés. 49 Degrés, c’est quoi ? C’est le département du Maine-et-Loire. C’est un projet de quinze titres. C’est une release party demain. Mais aussi, un événement au Chabada au mois d’avril. On reçoit dans le Sous-Marin : Eliel, Baggy et saMas.

Un festival pour une filière textile responsable, durable et circulaire. C’est à Angers, au 122, les 24 et 25 novembre. On en parle avec Lucile Bourguignon, de l’association l’Âme du fil.

Jade FM propose cette semaine de découvrir Le Temps éditeur, une maison d’édition créée en juin 2010, à Pornic. Un reportage de Frederik Mispelblom pour Jade FM et la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.

Mais d’abord, comme tous les jeudis, on commence avec le récap’ des actualités angevines de la semaine. Une revue de presse d’Eline, d’Angers Villactu, en partenariat avec Radio Campus Angers.