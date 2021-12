Le Noël du Sous-Marin!

Le Sous-Marin revêt ses couleurs de fêtes pour la dernière émission de l’année et à l’occasion de notre campagne de dons! L’occasion pour nos bénévoles de passer derrière nos micros, de discuter de leur expérience à la radio et vous faire écouter leurs morceaux préférés!

Une émission conviviale placée sous le signe du partage et de la bonne humeur pour célébrer ensemble les fêtes de fin d’année.

Étaient présents Aymeric, président de l’association et animateur de Beatscape, Olivier de l’Afterwork, Peter du Musée des Oubliés, Cloé du Sous-Marin, nos volontaires en service civique, Sophie, Enora et Emma, également dans l’équipe de Dernière Séance, tout comme Emmanuel, et enfin Coinx du Coinxomatik.

Sophie était à la réalisation de cette émission.