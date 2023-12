Le dernier numéro de La Topette

“If You Love Me”, le premier album du groupe de pop rock angevin The Bleers, est sorti il y a un mois. Et en plus de leur interview, ils jouent sur le 103 FM, une version live de deux morceaux.

Une première expérience inédite, surprenante, mais aussi dérangeante… Alice a été percutée par la musique bruitiste au Garage, à Angers. On écoute son reportage en fin d’émission.

Mais d’abord, un média “polémique”, “qui a des orientations politiques locales assez marquées”… On reçoit ce soir dans le Sous-Marin, Julien Collinet, journaliste de La Topette. Le trimestriel Angevin vient de sortir son dernier numéro.