Le Chabada : 30 ans dans l’ère du temps

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui,

Emeric est allé au Château d’Angers pour l’exposition des vitraux de la cathédrale. Il nous raconte !

Une partie de l’équipe du Chabada est avec nous. Cette salle de concert propose depuis 30 ans une programmation dans l’ère du temps. Ils nous présente leur fanzine, « Eustache », créé par les bénévoles et pour les bénévoles pour donner à voir le Chabada autrement. Stéphane Martin, programmateur, Gaëlle Bordier, chargée de communication et Héloïse notre chroniqueuse culture, bénévole, sont avec nous pour en parler.

On écoute un reportage de la FRAP sur le Repair Café : un atelier pour réparer ses objets électroniques à Laval.

Et en fin d’émission, on retrouve Thomas pour sa chronique sur les élections américaines. C’est l’heure du choix pour les américains. Fin du suspens demain matin ! On en discute dans le Sous-Marin !