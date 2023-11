Le 122 lance une campagne de financement participatif

Les inscriptions pour la 19e édition du Réveillon de l’Amitié à l’Amphitéa, débute lundi 4 décembre. Et le Réveillon de l’Amitié est toujours à la recherche de bénévoles. On en discute ce soir dans le Sous-Marin avec Jean Guenault, secrétaire et bénévole du Réveillon de l’Amitié.

Le 122, tiers lieu culturel à Angers, lance un financement participatif pour enrichir leur création originale. On reçoit Margaux Laine, du 122.

Côtés chroniques : cinéma et agenda culturel de nos Isabelle. Au programme, entre autres : Ciné Légende, la série « D’argent et de sang » ou encore une nuit au ciné…

Retrouvez l’intégralité de l’agenda culturel ci-dessous :

Manifestation Thématique jour Date Lieu HoraireS Concert de chorales pour le Téléthon Chant choral Mercredi 29/11/23 Cholet Parc de la Meilleraie 20h caritatif Concert « Derrière les paupières » trioRouge Musique jazz Mercredi 29/11/23 Angers Le Quai T 400 20h00 « Musiciens pour la Palestine » Musique Mercredi 29/11/23 Angers Le Chabada 20h45 caritatif Exposition des artistes de Mûrs-Erigné 35 -ème édition Art plastique Mercredi 29/11/23 Jusqu’au 03/12/23 Mûrs-Erigné Centre culturel Jean Carmet 14h30/18h30 « Chéri, j’ai invité mon Ex » Diner-spectacle Mercredi 29/11/23 Jusqu’au 02/12/23 Angers Restau-théâtre 14 rue Garnier 02 41 72 84 26 19h00 Exposition deKeijiHoribé, Marie Ruby Calligraphie japonaise Sculpture Mercredi 29/11/23 Jusqu’au 17/12/23 Ingrandes Galerie l’Epi Sam et dim 15h-17h00 Exposition collective « petit format » Peinture Mercredi 29/11/23 Jusqu’au 21/01/24 Rablay sur Layon 14h30-18h30 November Ultra + Poppy Fusée Musique Jeudi 30/11/23 Angers Le Quai M- Delta 20h30 Spectacle Ballets et Danses d’Ukraine » Les joyeux souliers /chœur Orpheus Danse Jeudi 30/11/23 Angers Théâtre Chanzy06.14.02.42.57 20h00 caritatif « Nuit du modèle vivant » Atelier Jeudi 30/11/23 Angers Musée des Beaux-arts 19h-24h gratuit Claudette Fuzeau Café-Théâtre Jeudi Vendredi 30/11/23 01/12/23 Cholet 81 place Travot 21h00 Concert Cachemire + ReservoirFrogs Musique Vendredi 01/12/23 Angers Le Chabada 21h complet Concert Pomme + Victoria Canal Musique Vendredi 01/12/23 Angers Le Quai M- Delta 20h30 complet Exposition 35ème edition GAT Art plastique Vendredi 01/12/23 Trélazé Espace d’art des Anciennes écuries 14h30 Concert Mass Hysteria Musique Metal Samedi 02/12/23 Angers Le Chabada 20h30 complet Concert Benjamin EPPS Musique Samedi 02/12/23 Angers LE Quai M- Delta 20h30 Concert Gospel Harmonies Voices Musique Gospel Samedi 02/12/23 Tiercé Eglise 20h00 Jenifer N°9 Tour Varietés Samedi 02/12/23 Angers Centre des congrès 20h00 Collectif“Jamais trop d’Art” Variétés Samedi 02/12/23 Angers centre Jean Vilar 20h00 Pause concert Schubert-Leleu-Malher ONPL Musique classique Dimanche 03/12/23 Angers Centre des congrès 11h00