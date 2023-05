L’association Thermouthis et le festival été des Z’eclectiques

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Sylvie Moreau, présidente de l’association Thermouthis. On parlera avec elle du travail de l’association et des difficultés inhérentes au travail dans l’aide sociale à l’enfance.

En deuxième partie d’émission on accueille Justine et Capucine du festival Les Z’eclectiques. L’occasion pour nous de discuter de la collection été qui se déroulera les 9/10/11 juin au Château de Gonnord.

On aura aussi la chance d’écouter la chronique d’Hermann et un portrait de volontaire en service civique réalisé par nos soins.

Radio campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure !