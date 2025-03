Jean Morel et Ben PLG en tournée pirate… et dans votre Soum’ !

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui

– On reçoit Le chabada pour parler de leur soirée du 8 mars, en collab’ avec More women on stage et de la place des femmes dans la musique, sur et derrière la scène !

– En ouverture du Mois du genre 2025, Cy Lecerf Maulpoix a présenté sa trajectoire militante et son cheminement de chercheur indépendant, deux facettes indissociables de son travail. Auteur notamment d’Écologies Déviantes (Cambourakis), Cy Lecerf Maulpoix trace depuis plusieurs années des généalogies articulant dissidence sexuelle, critique du capitalisme et écologie radicale. L’échange était animé par Bertrand Guest, maître de conférences en littérature générale et comparée à l’Université d’Angers, membre de l’unité 3L.AM, et Valentin Taveau, docteur en histoire de l’Université d’Angers.

– Julien s’est entretenu avec Jean Morel, fondateur de Grünt, qui organise une tournée pirate avec Ben PLG pour soutenir la culture en France !

– Philippe continuera sa série de chroniques autour de la décroissance. Aujourd’hui, on s’intéresse aux signaux qui indiquent que nous sommes en train de dépasser les limites de notre monde…

On est ravi d’être avec vous pour cette nouvelle émission ! C’est parti, le Sous-Marin lève les voiles.