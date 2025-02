«Je n’ai pas eu le sentiment de partir, mais de revenir.»

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui, Lisa vous a préparé une émission spéciale autour de l’expérience de mort imminente !

Il y a quelques années, les personnes qui sont aujourd’hui là pour nous en parler n’auraient peut-être pas pu le faire. Les progrès en réanimation sont tels que celles et ceux qui reviennent, reviennent d’états de plus en plus profonds. Et tous les témoignages vont dans le même sens : c’est un très bon souvenir…

Si ces expériences sont très complexes, elles n’ont pour autant rien à voir avec ce qu’on peut imaginer, croire, envisager, espérer ou craindre…

Le Docteur Jean Pierre Jourdan, auteur du livre “Deadline, dernière limite” sorti en 2010 aux éditions 3 orangers insiste : ces expériences de morts imminentes n’ont rien à voir avec des espèces de “croyances étranges”… Les témoignages sont rares et souvent incompris. Sabrina Gas, a été une de celle à qui c’est arrivé. Et elle vous raconte son expérience dans le Sous Marin sur Radio Campus Angers.

Amandine Branget a créé l’association OARE, ouverture aux récits extraordinaires. Cette association accueille les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ou des expressions spirituelles similaires. Pour accompagner et accueillir les paroles de celles et ceux à qui c’est arrivé.

Deux témoignages recueillis par Lisa Goujon !

