Infoscope, Radio G! et la Parenthèse sont dans le Sous-Marin

Pour commencer cette émission nous avons reçu Luc Douin, animateur de l’émission Entre les lignes chez nos camardes de Radio G!, qui fête cette année leurs 40 ans à l’antenne. Pour cette belle cette occasion, c’est un bus Irigo qui a été emménagé en studio mobile, et que vous pourrez retrouver du 18 au 22 octobre à travers l’agglo.

Ce sont ensuite Benoit Delrue et Adam Fourrage de l’association angevine Infoscope, qui sont passés derrière nos micros. Infoscope réunit 7 journalistes indépendants qui réalisent des enquêtes journalistiques sur différents supports et revendiquent une information engagée. Ils organisent ce 21 octobre au 122 la projection de leur série documentaire Nous sommes en guerre, sur l’action des travailleuses et travailleurs en première ligne lors des crises actuelles.

Enfin nous terminons avec Geoffrey Tijou, chargé de projets culturels au CROUS Pays et co-gérant de la Parenthèse, un lieu de vie étudiante sur le campus de Belle Beille, où ils organisent différents évènements, dont la soirée Crous d’Ailleurs ce 20 octobre, à l’occasion de laquelle ils recoivent JOSEPHE et Föze, lauréats du tremplin musical Pulsations. Vous pouvez d’ailleurs tenter votre chance pour l’édition de cette année jusqu’au 15 janvier!