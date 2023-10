Hamas-Israël : L’impossible nuance?

Le 7 octobre 2023 marque tristement l’histoire suite à l’attaque du Hamas contre Israël. La violence et le caractère inédit de l’attaque a choqué le monde entier. C’est le 11 septembre israëlien disent de nombreux spécialistes. Depuis Israël prépare sa riposte et les civils du Nord de Gaza sont priés d’évacuer le territoire pour rejoindre la partie sud. 75 ans de conflit entre les deux peuples, et l’issue pacifique semble encore loin.. Nous recevons Yves Jouan et Maria Salmon, membres de 2 Peuples 2 Etats pour répondre à nos questions

La Bretagne est la première région agricole de France : 12% de la production brute standard nationale est bretonne et plus de la moitié du territoire est consacré à l’agriculture. La région est également première pour la production animale. Mais le modèle intensif actuel, mis en place depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, pose question : algues vertes, nitrates, sols morts et rivières polluées sont autant de conséquences directes d’un secteur qui épuise les sols, et les femmes et les hommes qui les travaillent.

Une série documentaire en 4 épisodes réalisée par Marie, Valentin et Garan de C Lab, AKA Radio Campus . On vous diffuse ce soir les deux premiers épisodes !

Et puis qui dit mercredi dit agenda culturel et cinéma, nous parlerons de sculpture et de Martin Scorsese avec les deux Isabelle…