Festival Conversations, le rendez-vous danse à ne pas manquer!

Du 19 au 30 mars a lieu le festival Conversation, un festival organisé par le Centre National de Danse Contemporaine. Spectacle, film, performance, exposition… Près de deux semaines où la danse est à l’honneur. On reçoit Suzanne Copin, responsable de la communication au CNDC et Marion Colleter, directrice adjointe du CNDC, on parlera avec elles de la programmation.

Poésie et Sport. Et si les deux disciplines semblent souvent opposées, la réalité est tout autre. C’est d’ailleurs le Thème du Printemps des poètes qui ont lieu du 9 mars à 15 mars à Angers. On en parle ce soir avec Valentin Deudon, poète, footballeur amateur et cyclotouriste et Frédérique Germanaud, membre de l’association MIEL, qui organise l’évènement.

Et comme tous les mardis, on parle de l’Union Européenne Avec Camille et plus précisément des élections européennes qui auront lieu au mois de juin. Le groupe Renaissance a annoncé sa tête de liste.