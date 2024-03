Émission Spéciale 8 Mars : IVG et Egali’Terre

Nouvelle voix sur les ondes de Radio Campus Angers, celle d’Anne-Julie, en stage au sein la rédaction. Elle nous raconte la Journée internationale des droits des femmes à Angers.

Et on va continuer d’aborder la question des droits des femmes à bord du Sous-Marin avec Christine Bard. On va revenir avec la spécialiste de l’histoire des femmes sur le combat pour obtenir le droit à l’Interruption volontaire de grossesse (IVG).

Du 15 au 16 mars, le festival Egaliterre se déroule au centre Jean-Vilar à Angers. On en parle avec Anaïs et Roseline de l’association Femmes d’ici et d’ailleurs, en seconde partie de Soum’.

Pas de flash sport ce soir, mais Simon est bien là. Il revient sur la cérémonie des Oscars qui s’est déroulée cette nuit dans la salle du Dolby Theater. Une chronique à écouter en fin d‘émission.