Comment penser la ville de demain ?

Penser la ville de demain. C’est le sujet qu’on aborde en ce 31 octobre 2023. Et non, on ne parle pas d’Halloween ce soir, mais de la journée mondiale des villes. On accueille en deuxième partie d’émission, Eddie Pineau et Anne Boureau, du Mouvement pour une agriculture urbaine vivante et éthique (Mauve).

Mais avant, on reçoit Benjamin Izarn pour présenter la plateforme Alumni de l’Université Catholique de l’Ouest. Alumni, est-ce que c’est un mélange entre LinkedIn et Copains d’avant ? On en discute après le sommaire.

On était quand même obligé de parler un peu d’Halloween… Et c’est pour la fin d’émission avec la chronique de Loïc. Même s’il n’est pas avec nous, ce soir, dans les studios… J’imagine qu’il est déjà parti à la chasse aux bonbons dans les rues angevines. Loïc revient dans le Sous-Marin sur les origines d’Halloween.