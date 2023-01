Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Lydie Cordray et Frédérique Bach, infirmière et aide-soignante au CHU d’Angers, déléguées du syndicat SUD Santé, pour aborder la crise que traverse actuellement le CHU d’Angers.

On parlera ensuite de la nouvelle programmation du Chabada, avec Stéphane Martin, son programmateur.

Comme tous les mardis, vous pourrez écouter la capsule Penser locale.