Biographe hospitalière : raconter la vie

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui :

Philippe et sa chronique éco !

Laurence Jaspart et Florence Gernez sont toutes deux membre de l’association Passeurs de mots et d’histoires. On découvre avec elles le métier de biographe hospitalière.

Le groupe Linka se produit demain soir, mercredi 7 mai, à 19h 15 au Chabada. On accueil Christelle Frejaville, chanteuse et auteure du groupe.

Enfin, les présentations de deux des projets soumis au vote pour le budget participatif de la ville d’Angers, dont la radio est partenaire !