« Zaporija est un avatar de l’industrie nucléaire » : Sureté Nucléaire 49 est dans le Pédalo

Au programme du pédalo ce soir, pas besoin de pédaler, car nous sommes sur batterie électrique. Enfin… pas besoin de pédaler… Peut-être que si ! L’électricité est devenue un bien rare et précieux. Et comme le rappelle le gouvernement en ces termes coup de poing : « chaque geste compte » ! Or, la centrale nucléaire de Zaporija, la plus grosse centrale européenne, est à l’arrêt car au centre du feu croisé du conflit entre la Russie et l’Ukraine. On parle d’énergie ce soir dans Le Pédalo avec l’association Sortir du Nucléaire 49 qui organise un ciné débat ce vendredi 16/09 au centre Jean Carmet à Murs-Erigné, avec la projection d’un film de Gael Lépingle, L’été nucléaire.

En deuxième partie d’émission, on retrouvera Isabelle de Vilars ! Habituée de l’émission dernière séance sur le 103 FM, elle viendra nous parler cinoch’, ce soir ! Un petit récap’ de ses derniers visionnages aux 400 Coups, et, évidemment, un dernier hommage à notre cher Jean-Luc Godart.

Le pédalo fissionne, ce soir… Alors, ajustez votre gilet de sauvetage, Le Pédalo, c’est parti !