Au programme de ce soir, nous discuterons avec Quentin et Mathieu, les deux organisateurs du congrès “Université de la pensée et de l’investissement” qui aura lieu ce samedi 1 juillet 2023 au centre des congrès. Au programme : conférence, animation et pour votre plus grand plaisir… quelques stars de la télé

On entendra également une chronique de notre stagiaire Louise qui reviendra avec nous sur l’écosystème du doublage et la pratique du « star talent » et évidemment la chronique d’Alex en fin d’émission !

Ajustez votre gilet de sauvetage, le Pédalo met les gaz !