Dans l’émission de ce soir on écoutera un reportage de Loan, bénévole à Radio Campus Angers, qui s’est rendue au festival Les Z’eclectiques et qui a donné la parole à ceux sans qui le festival n’existerait pas.

On parlera ensuite de la fête de l’huma 49 avec Christine Rondepierre et Hugo. Elle se déroulera ce samedi 10 juin dans la salle Louis Aragon à Trélazé, de 11h à 00h. Au programme de cette journée des conférences, des débats et des concerts.