Santé mentale : Ses enjeux et ses liens avec l’art

Aujourd’hui, on est à la Cité des associations, au siège de l’UNAFAM, l’Union Nationale de Faille et d’Amis de Personnes Malades et/ou Handicapés Psychiques.

Pendant une heure, on parle de santé mentale, de ses enjeux, mais on va aussi évoquer le rôle que peut jouer l’art puisque c’est le thème des Semaines d’information sur Santé Mentale qui débute aujourd’hui et qui se tient jusqu’au 18 octobre.

Avec moi autour de la table aujourd’hui :

-Françoise Dufour et Aurore Gautier de l’UNAFAM

-Lucille Prellier, du Collectif Décloisonné qui nous rejoindra tout à l’heure

-Benjamin Tardif de l’association Argos 2001