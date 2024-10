Les Z’eclectiques : la collection automne

Sur Campus aujourd’hui, le grand retour du pédalo après une semaine d’absence ! Et on reprend en fanfare avec les Z’eclectiques. La grosse soirée de leur collection automne, c’est le 2 novembre avec Luther, Danakil, Zaho de Sagazan et Bonnie Banane. Ca se passe au Théatre Foirail à Chemillé ! Et si vous êtes disponible ce mercredi soir, vous pouvez aller voir Odor et Kamango à Cholet. Et ce jeudi soir, Kamango et Jewel Usain !

Le programme : https://leszeclectiques.com/

On retrouve aussi Héloïse pour l’agenda culturel.

Enfin, la commission européenne a publié des recommandations pour créer une génération sans tabac. Elle encourage les Etats à interdire la cigarette dans les lieux publics. Julien est parti interroger les angevins et angevines sur l’interdiction de fumer en terrasse !